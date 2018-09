Semaine de la mobilité: Schaerbeek teste son action "rues scolaires"

Les "rues scolaires" sont des rues fermées à la circulation durant les heures d'entrée et de sortie des écoles. L'objectif ? Garantir la sécurité des enfants et les préserver de la pollution des automobilistes. Dans le cadre de la semaine de la mobilité, des tests sont organisés et c'est notamment le cas dans la rue Raymont Foucart (Schaerbeek), où se trouve l'école 17. Ce mercredi, les écoliers ont pu se rendre à l'école d'une manière plus sécurisée et plus verte.

À vélo, en trottinette, à pied ou en bus

"Le but c'est bien sûr de faire changer les mentalités, que les gens constatent que c'est plus agréable de se balader ici, de venir à vélo, de prendre le bus, que de rester dans sa voiture et de polluer la ville", explique Bianca Debaets, la secrétaire d'Etat chargée de la sécurité routière en région bruxelloise. "On espère vraiment que d'une façon durable, les gens privilégient davantage ces autres moyens de transports."

Ce n'est pas la première fois que l'école 17 fermait sa rue aux automobilistes. L'institut souhaite changer les mentalités et encourage les parents à acquérir une conscience écologique. Même si quelques réfractaires déposent discrètement leurs enfants au coin de la rue, la majorité des parents est satisfaite et se prête au jeu pour cette journée.

Pour favoriser le développement de ces rues scolaires, un fond d'un million d'euros a été débloqué pour créer une cinquantaine de "rues scolaires" en Région bruxelloise.

Les dispositifs de cette rentrée scolaire

Dès le 1er octobre, la commune testera ses deux premières "rues scolaires" sur le long terme. La rue Verwee, qui accueille l'Athénée royal Alfred Verwee, et la rue Verte, où se trouve l'école Sint-Lukas et l'Institut Sainte-Marie Fraternité. Si le test est concluant, le dispositif sera étendu à d'autres établissements prochainement.

Depuis le 1er septembre, 13 écoles supplémentaires ont opté pour la délimitation de "Zones abords d'écoles" dans lesquelles les parents peuvent stationner le temps de prendre et déposer leurs enfants sous la bienveillance d'agents de contrôle. Une dizaine d'écoles communales avaient déjà mis en oeuvre cette facilité à la rentrée 2017.

La commune accompagne encore plusieurs écoles dans la création de "rangs piétons". Les enfants habitant à proximité de leur école peuvent ainsi se rendre en cours en tout sécurité.

"Ce sont des initiatives qui doivent encore être améliorées, ou étendues", commente Denis Grimberghs, échevin de la Mobilité, qui s'inscrit dans une dynamique d'optimisation dans le temps.