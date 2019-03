Sécurité renforcée dans le quartier Lemonnier-Stalingrad, décide la Ville de Bruxelles

Une agression au couteau dans la station de métro Lemonnier, des vols dans les commerces en surface, le quartier Lemonnier-Stalingrad est confronté à un regain de délinquance ces derniers mois. C'est en tout cas ce dont se plaignent les habitants de ce quartier populaire du centre de la capitale. La nuit dernière encore, un commerçant a été braqué et sa recette de la soirée a été dérobée.

Zone d'intervention prioritaire

La situation est en tout cas jugée suffisamment sérieuse pour mobiliser les autorités politique et policière. Ce matin, police, Stib et bourgmestre de la Ville, Philippe Close, ont annoncé les mesures destinées à répondre aux attentes des habitants.

Le quartier Lemonnier-Stalingrad devient une zone d'intervention prioritaire pour les polices communale et fédérale. Cela se traduira notamment par une présence renforcée de policiers en uniforme et en civil entre 23 heures et 2 heures du matin. Le bourgmestre Philippe Close annonce un renforcement des effectifs policiers de la zone à hauteur de 90 personnes. Une partie de ces renforts seront affectés à la sécurisation du quartier.

Philippe Close promet également des actions concertées avec la police fédérale, le service de sécurité de la Stib et le parquet de Bruxelles. Il réclame également des sanctions plus sévères pour les délinquants, qui seraient la plupart du temps des illégaux multi-récidivistes.