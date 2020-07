Scooty met fin à son activité à Bruxelles et Anvers

Scooty (membre d'Europcar) proposait des scooters électriques partagés à Bruxelles depuis bientôt 4 ans. Elle avait également étendu son service à Anvers.

Il y a quelques jours, la société annonçait via mail à ses utilisateurs qu'il ne serait plus possible de louer un scooter à partir du 24 juillet avec un arrêt du service prévu pour ce lundi 27 juillet.

Scooty parle d'interruption pour une période indéterminée. La société précise que “Dans les prochains jours, nous mettrons à disposition un FAQ sur notre site web et notre application mobile”. Scooty qui propose à ses clients de la contacter par e-mail via support@scootysharing.be