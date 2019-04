Schaerbeek veut promouvoir le vert et les petits jardins dans ses rues

Plus de vert et de plantes dans les rues ! La commune de Schaerbeek vient de se doter d'un nouveau règlement communal en ce sens. Son but ? Aider davantage et faciliter la vie aux habitants qui souhaitent fleurir leur rue, planter au pied des arbres ou cultiver quelques légumes devant chez eux.

Concrètement, les habitants peuvent rentrer une demande pour les projets suivants :

1. végétalisation des fosses d’arbres (adoption des pieds d’arbres) ;

2. installation de bacs à plantes ou potagers ;

3. tout autre projet de végétalisation dans le cadre d’une action participative initiée par un pouvoir public (contrat de quartier, appel à projet régional, …).

Le Collège des Bourgmestre et Echevins octroie ensuite l’autorisation sur base de l’analyse technique du service Schaerbeek Propreté & Espaces Verts. En cas d’accord, les demandeurs signent une charte et s’engagent à installer et entretenir leurs dispositifs dans le respect du nouveau règlement.

Schaerbeek veut se positionner comme commune à la pointe en matière d'aménagements d'espaces verts. Voilà 15 ans, par exemple, qu'elle a renoncé à l'utilisation de produits phytosanitaires pour notamment lutter contre les mauvaises herbes.

Pour toutes infos sur ce nouveau règlement communal, vous pouvez vous rendre sur le site web de la commune de Schaerbeek.