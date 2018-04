Un incendie s'est produit tôt ce mardi matin rue Josse Impens à Schaerbeek, à deux pas du Parc Josaphat. Selon les pompiers de Bruxelles, le feu a pris au deuxième étage d’un immeuble d’habitations. Trois personnes ont dû être évacuées, mais elles ne seraient pas blessées.

Deux autopompes et deux échelles ont été déployées sur place. Le sinistre a été rapidement maitrisé. Selon les pompiers, on ne connait pas encore les causes de cet incendie.