Un incendie s'est produit tôt ce mardi matin rue Josse Impens à Schaerbeek, à deux pas du Parc Josaphat. Le feu a pris au deuxième étage d’une maison unifamiliale. Trois personnes ont dû être évacuées, mais elles ne sont pas blessées. Seule l'une d'entre elles a été légèrement intoxiquée.

Deux autopompes et deux échelles ont été déployées sur place. Le sinistre a été rapidement maitrisé. Selon les pompiers, on ne connait pas encore les causes de cet incendie.