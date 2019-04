Schaerbeek redemande au fédéral de régler le problème des migrants de la gare du Nord

Le bourgmestre de Schaerbeek, Bernard Clerfayt (Défi), a été invité ce mercredi par des riverains et commerçants du quartier de la gare du Nord à se rendre compte sur place de leurs conditions de vie. Une pétition signée par plus de 500 personnes lui a été remise. Les ministres fédéraux doivent "assumer les tâches inhérentes à leurs ministères: assurer la sécurité dans la gare pour M. De Crem, et assurer un traitement décent aux migrants pour Mme De Block", implore une nouvelle fois le bourgmestre.

Chaque jour, plus de 300 migrants patientent dans le niveau souterrain de la gare du Nord. La grande majorité d'entre eux espèrent rejoindre le Royaume-Uni.

Mais si la gare est située à Schaerbeek, la commune n'est pas compétente en matière migratoire. Bernard Clerfayt, comme la Région bruxelloise, souhaite que les autorités fédérales créent un centre d'accueil et d'orientation pour les migrants de passage en Belgique. Le bourgmestre demande aussi à la police des chemins de fer d'intervenir davantage et d'occuper "24h/24 les locaux qui lui sont réservés et qui sont vides dans la gare", selon le communiqué de son cabinet.

Des effectifs qui diminuent

"La police des chemins de fer, seule mandatée à intervenir dans les gares, dépend du fédéral mais ses effectifs diminuent d'année en année, conséquence du travail de délitement de l'engagement de l’État fédéral effectué par l'ancien ministre de l'Intérieur et actuel candidat Premier ministre Jan Jambon. Le nombre de policiers des chemins de fer a chuté de 211 en 2016 à 147 en 2018, soit une diminution de 30% des effectifs", regrette M. Clerfayt.

"Une gare...pas un centre d'accueil"

Les zones de police bruxelloises ne peuvent pallier ce manque car elles sont elles aussi victimes "du travail de sape de l'ancien ministre", ajoute le bourgmestre. Ce dernier réclame un "réengagement" des ministres qui ont succédé à Jan Jambon et Theo Francken (tous deux N-VA), à savoir Pieter De Crem (CD&V) et Maggie De Block (Open Vld), respectivement en charge de l'Intérieur et de l'Immigration depuis le départ de la N-VA du gouvernement fédéral.

La gare du Nord n'a pas vocation à servir de centre d'accueil pour les migrants et "une occupation intense ne peut mener qu'à la catastrophe", met-il en garde.