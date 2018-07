Schaerbeek : les coulisses d'un accord préélectoral

Confirmation de ce que la RTBF vous annonçait hier : la Liste du bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt et Ecolo-Groen ont officialisé ce jeudi un accord préélectoral, sans le Cdh, leur partenaire de majorité actuelle, pourtant qualifié de "loyal et compétent". En 2012, ces trois listes avaient également noué un accord plusieurs mois avant les élections. Alors pourquoi les humanistes n'ont-ils pas, cette fois, été invités à la table?

Nous sommes les deux moteurs du renouveau schaerbeekois

Dans le couple solide que forme la Liste du bourgmestre (LB) et Ecolo-Groen, le Cdh n'est qu'une pièce rapportée depuis six ans. Au pouvoir ensemble depuis 24 ans, LB et Ecolo estiment être le socle du renouveau que connait la commune depuis une quinzaine d'années. Fort de leur bilan - "mais sans se reposer sur nos lauriers" - Bernard Clerfayt (Défi) et Vincent Vanhalewyn (Ecolo) ne cachent pas leur proximité, eux qui ont choisi, comme un symbole du dynamisme de la commune, le nouveau café branché "Copain" pour présenter leur accord préélectoral.

Mais pas question ici d'arrangements entre amis. "C'est un exercice de transparence démocratique, affirme la tête de liste des verts. Nous disons pendant la campagne électorale ce que nous souhaitons, si l'électeur le permet, faire après. On ne veut pas de petits arrangements le soir des élections dans les couloirs de la maison communale. Nous souhaitons que les électeurs puissent choisir en toute connaissance de cause."

Je n'ai pas d'exclusive.

A l'heure actuelle, ce duo de listes dispose d'une majorité très courte, avec 25 sièges sur 47. S'ouvrir à un troisième partenaire au soir des élections sera peut-être une nécessité. Avec qui? "Je n'ai pas d'exclusive. A part la NVA et le PTB", répond le bourgmestre. Sur quels critères, alors? "Des partenaires qui auront été renforcés par l'électeur". Les deux têtes de liste reconnaissent tout de même qu'une formation part avec une longueur d'avance au niveau du "degré de convergence" des programmes : c'est...le Cdh.

Alors pourqoi ne pas l'avoir inclus dans l'accord pré-électoral, comme il y a six ans? La réponse est à trouver du côté des sondages.

Le Cdh est en difficulté. On ne sait pas s'il sortira renforcé électoralement.

En 6 ans, le contexte a bien changé. Le Cdh fait la grimace; Défi et Ecolo, eux, ont le vent en poupe. "Nous n'avons aucun problème avec le Cdh, martèle Bernard Clerfayt. Ils ont eu quelques déboires au niveau du conseil communal, mais ils ont bien travaillé au sein du collège. Cependant, on ne voulait pas d'un accord qui ne tienne pas compte du signal que les électeurs donneront."

C'est un peu curieux comme pronostic

Bon joueur, la tête de liste Cdh accuse tout de même le coup. "On ne peut pas prédire les résultats à l'avance, s'étonne Denis Grimberghs. Pour moi, le seul sondage qui compte, c'est celui des urnes. Je rappelle qu'en 2012, on ne donnait pas non plus le Cdh très vaillant et que nous avons obtenu un résultat électoral bien supérieur à ce qu'on nous avait annoncé."

A un peu moins de trois mois des élections, les réunions du collège communal schaerbeekois seront désormais peut-être un peu plus tendues qu'à l'habitude.