Schaerbeek : le musée Train World veut à nouveau faire rouler un train à vapeur

La locomotive, que le musée Train World a choisie pour mener à bien son projet, emprunterait le même chemin que le premier train à vapeur d’Europe lancé en 1835 entre Malines et Bruxelles. Il faudrait compter 1 heure et 15 minutes pour un aller-retour Schaerbeek-Malines. Le directeur du musée espère déjà rendre le voyage possible d’ici l’année prochaine.

Le trajet sera couplé avec une visite du musée.

Découvrez le récit de Tom Denis qui nous fait revivre ce premier voyage européen en train à vapeur. C’était le 5 mai 1835.