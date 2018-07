Schaerbeek: le MR présente une liste composée de militants et de citoyens indépendants

A Schaerbeek, le MR est dans l’opposition, et il risque bien d’y rester si l’accord préélectoral annoncé entre la liste du bourgmestre Bernard Clerfayt et Ecolo-Groen se concrétise. La liste du bourgmestre contient d’ailleurs plusieurs candidats " libéraux ", ce qui complique encore la mission de la liste MR.

La liste est tirée par Georges Verzin. Elle se présente comme " libérale et progressiste ". Elle rassemble des citoyens issus de la société civile aux côtés de militants du MR. Elle a été approuvée par l’assemblée générale du MR de Schaerbeek avec un score de 84% de voix favorables.

" Une liste qui a pour but de rassembler les schaerbeekois et les schaerbeekoises autour d’un programme résolument nouveau et ambitieux dont l’une des clés est la création de bien-être pour toutes et pour tous," explique le MR de Schaerbeek dans un communiqué.