Schaerbeek: la piscine Neptunium en chantier, son cachet sera préservé

La réouverture de la piscine Neptunium à Schaerbeek, piscine classée et construite en 1953, est attendue. Très attendue. Mais ce ne sera pas avant mi 2019.

Un important chantier de rénovation est en cours. Il a commencé en septembre dernier. Son coût : 7,7 millions d'euros. Il est financé par Beliris (5,4 millions d'euros) et par la commune de Schaerbeek (2,3 millions d'euros).

Une visite de chantier était organisée ce lundi. Tout ce qui devait être démoli l'a été. La première phase est donc terminée, non sans surprise. "L'étanchéité du grand bassin pose problème", explique Philippe De Roos, architecte du bureau Altiplan. "A priori, nous devions conserver le carrelage en place mais c'est finalement impossible. Et donc, pour garantir une étanchéité dans le temps, nous avons pris l'option de retirer entièrement le carrelage, de refaire l'étanchéité et de placer un autre carrelage qui soit le plus semblable possible à celui qui a été enlevé."

Après la phase de démolition, place à la restauration. Marianne Hiernaux, porte-parole de Beliris se veut rassurante: le cachet du Neptunium sera préservé. "La piscine ressemble à un paquebot, avec ses hublots, ses cabines, ses balustrades qui ressemblent à la proue d'un bateau. Et ça, nous allons le préserver. L'idée du projet, c'est bien une restauration de ce site classé. Quand on peut préserver, on préserve. Et quand il faut remplacer, on remplace."

Les bains-douches seront également reconstruits. Avant les travaux, environ 120 personnes s'y rendaient chaque jour.