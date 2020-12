Schaerbeek : la commune renforce sa taxe sur les kots étudiants

C’est la saison où les communes votent leur budget. Avec la crise sanitaire, elles sont obligées de faire preuve de créativité. C’est le cas de Schaerbeek, qui a décidé de renforcer sa taxe sur les kots étudiants.

Cette taxe, de son nom complet "taxe sur les chambres meublées et chambres pour étudiants", a rapporté 130.000 euros en 2020. L’année prochaine, elle est censée en rapporter 319.000. Par conséquent, si l’année dernière, la commune ne taxait qu’à partir de la 4° chambre, désormais, ce sera dès la deuxième. De plus, le montant des taxes augmente également, puisqu’au lieu de 82 euros, on payera entre 185 et 375 euros par an.

À charge de l'étudiant

Mais en l’occurrence, il n’est pas certain que le propriétaire en couvre les frais. C’est ce que fait remarquer Cédric Mahieu, conseiller communal de l’opposition.

" Evidemment, la commune dit qu’elle va taxer les propriétaires. Simplement, on sait que dans la relation de bailleur entre le propriétaire d’un kot et l’étudiant, c’est toujours l’étudiant qui est la partie faible. Donc, dans les contrats de bail, en général, les propriétaires prévoient que ce type de taxe soit à charge de l’étudiant. Et donc, au final, c’est l’étudiant qui va devoir payer cette taxe. Ce qui correspond quasiment à un mois supplémentaire de loyer ", dit-il.

Néanmoins, pour l’échevin des Finances de Schaerbeek Frédéric Nimal, les étudiants domiciliés à Schaerbeek ne s’en sortent pas trop mal

" Dans tout un ensemble d’autres communes, les étudiants sont soumis à des taxes de seconde résidence, ce qui n’est pas le cas à Schaerbeek. C’est vrai que d’un côté, il y a la taxe sur les chambres d’étudiants, qui doit être payée par le propriétaire, mais même si elle était répercutée sur l’étudiant, cela reste moins cher qu’une taxe sur les secondes résidences ", précise-t-il.