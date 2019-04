Schaerbeek: l'école n°1 ferme ses portes jeudi et vendredi

La commune de Schaerbeek a décidé de fermer l'école communale n°1 par mesure de précaution. Cette décision fait suite aux manifestations tendues qui ont eu lieu devant cette école lundi et mardi. Des parents des enfants inscrits mais aussi d'autres personnes de Bruxelles sont venus montrer leur mécontentement suite à une affaire de suspicion de viol. L'enquête du parquet a finalement montré qu'il n'y avait eu aucune agression et que les taches de sang retrouvées sur les sous-vêtements de la petite élève de 4 ans étaient dues à une infection.

Mais les résultats de l'enquête ont fait réagir les quelque 150 manifestants qui se trouvaient encore ce mardi devant l'école communale n°1. Ils n'y croient pas et certains ont envoyé des projectiles sur la police. Cette dernière est intervenue pour disperser la foule et faire en sorte que la sortie des classes se passe le plus calmement possible. Par mesure de précaution, la commune a décidé de fermer l'école jeudi et vendredi. Mercredi, l'école était de toute façon fermée puisque c'est un jour férié.

"Vu les événements irresponsables et dramatiques de cet après-midi, par mesure de précaution envers les enfants et le personnel de l'école, il a été décidé de fermer l'école jeudi et vendredi, déclare Michel De Herde, échevin de l'enseignement à Schaerbeek. La décision a été prise en accord avec les responsables de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour que la situation se calme et s'apaise. Nous voulons repartir du bon pied dès lundi matin."

La commune veut laisser le temps que le calme revienne et organisera des discussions avec parents et enfants dans le courant de la semaine prochaine.