Schaerbeek: interdits d'entrée à l'école à cause de leurs baskets

Une vingtaine d'élèves n'a pas pu entrer au Collège Roi Baudouin section technique et professionnelle à Schaerbeek ce lundi matin. La raison: leurs baskets. Le règlement interdit de porter des baskets dans l'enceinte de l'école. Un élève de 5e année qui a dû rentrer chez lui témoigne. "En arrivant devant l'école, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde devant les portes. On n'a pas tout de suite compris ce qu'il se passait. Et puis, on a vu qu'ils triaient les personnes en fonction de leur chaussures. Et quand on a voulu rentrer, ils nous ont dit de rentrer chez nous pour changer de chaussures."

Les élèves du troisième degré étaient surpris et en colère selon le garçon. "Je ne comprends pas trop la décision de la direction, réagit le jeune homme. Ce sont des baskets ordinaires (voir photo). En plus, on est rentrés depuis une semaine et on est déjà entrés dans l'école avec ces chaussures." Certains élèves sont revenus accompagnés de leurs parents pour discuter avec le directeur. Cet élève a également essayé de comprendre ce qu'il pouvait porter ou non. "Je lui ai montré des photos d'autres chaussures que j'ai chez moi mais aucune ne convient."

Question d'hygiène et de sobriété

"Ce qui est interdit, ce sont les baskets de sport, explique Hervé Boelaert, directeur de l'école. Il faut que les élèves comprennent la différence entre les cours de gym et la vie de tous les jours. C'est une question d'hygiène mais aussi de sobriété." La direction a prévu une communication aux élèves et aux parents. "Nous allons travailler avec les éducateurs pour clarifier la situation. L'ancienne direction interdisait purement et simplement les baskets. Aujourd'hui, nous acceptons certains types de baskets "sportswear". Nous sommes également tolérants envers les publics plus fragilisés qui n'ont pas les moyens de se racheter une autre paire de chaussures. Mais sinon, nous voulons faire appliquer le règlement et les baskets en font partie."

Il y a deux ans, certains élèves du collège avaient déjà été renvoyés chez eux pour la même raison. Aujourd'hui, ils ne risquent ni exclusion, ni retenue mais ils doivent trouver chaussures à leurs pieds sobres et en dehors des magasins de sport.