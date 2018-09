Schaerbeek: emmené par D.Grimberghs, le cdH veut être utile pour participer à une majorité

La liste cdH a Schaerbeek sera tirée, sans surprise, par l'actuel échevin de la Mobilité, du Logement et des Finances, Denis Grimberghs. Elle sera également composée de représentants du CD&V et, à hauteur de plus de 40%, de candidats d'ouverture.De l'aveu de Denis Grimberghs, l'ambition de la formation centriste, qui a perdu, par rapport à 2012, l'apport en voix de Mahinur Ozdemir, est d'"être utile pour participer à une majorité semblable à celle qui gouverne aujourd'hui (ndlr: la Liste du Bourgmestre de Bernard Clerfayt, associée à Ecolo et au cdH).

"Nous visons par conséquent un résultat qui nous permette d'y prétendre, soit plus de 10%", a commenté la tête de liste, lors de la présentation lundi de la liste et de son programme.

Denis Grimberghs précède dans l'ordre, sur la liste, Marie Nyssens, présidente de la Ligue des Familles, Mohalmed El Arnouki, échevin des Familles et des Espaces Verts, Artina Robaj et Cédric Mahieu, le président de la section locale du cdH.

Poussée par Antoine De Borman, directeur du centre d'étude du cdH, la liste compte deux représentants du CD&V: à la neuvième place, Ibrahim Kebe, collaborateur de la secrétaire d'Etat bruxelloise Bianca Debaets, et à la dixième, Eva Van Eeckhout.

Une campagne de participation citoyenne

Le programme, inspiré d'une vaste campagne de participation citoyenne (www.1030en2030.be) lancée en avril 2017, repose sur dix priorités parmi lesquelles la poursuite du plan École et le développement de l'accueil de la petite enfance, des quartiers partagés et conviviaux pour mieux vivre ensemble, un véritable plan de lutte contre l'insécurité routière et les incivilités; et des mesures fortes pour une mobilité performante.

Au-delà de son attention maintenue pour le Logement, le cdH entend soutenir les demandeurs d'emploi et faciliter la création d'emplois. Il plaide pour une politique sociale ambitieuse reposant sur une nouvelle vision pour le CPAS, une politique sportive "digne de la grandeur de Schaerbeek", une politique de soutien à la parentalité, pour tous les âges. Il veut enfin faire de Schaerbeek, une commune exemplaire en termes de développement durable et de partage des ressources.