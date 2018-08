Schaerbeek: des représentations théâtrales en appartement

Imaginez le salon d’un appartement transformé pour quelques semaines en théâtre. C'est l'expérience vécue en ce moment par des Schaerbeekois. Depuis une quinzaine de jours, un appartement classique a été transformé en véritable salle de spectacle et une troupe vient y jouer "le Petit Prince" le chef d’œuvre de Antoine de Saint-Exupéry.

La salle et la scène sont bien sûr plus petites mais le théâtre en appartement à toute la dimension d’un grand. Il en a les décors, les lumières et surtout il a le contact avec un public. Le plus souvent une vingtaine de personnes assistent à la représentation mais certains salons peuvent en accueillir 40 voire 50, explique le comédien Jean-Benoit Hologne : "Cela reste très intimiste et permet des réactions pendant le spectacle et une interactivité"

Cet été, c’est dans un petit appartement de la rue Jan Blockx à Schaerbeek que le comédien, seul en scène interprète "Le Petit Prince".

Mais ce théâtre de la proximité ne se joue pas seulement en appartement, précise Jean-Benoit Hologne : "Il arrive aussi que l’on joue en plein-air, récemment on a joué " Le Petit Prince " dans un magnifique jardin du côté de La Louvière, c’était extraordinaire ", s’enthousiasme le comédien.

A la fin de chaque représentation, comme dans l’histoire du Renard et du Petit Prince, le public schaerbeekois repart apprivoisé, parce ce que tout proche, il a réussi à créé des liens avec un comédien.

Le spectacle dans cet appartement schaerbeekois se joue jusqu'à la mi-août. Les réservations se font via: http://www.mytyl.eu