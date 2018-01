Polémique à Schaerbeek: des grillages pour séparer les différentes confessions au cimetière

Une barrière particulière a fait son apparition au milieu du cimetière de Schaerbeek. Elle encercle depuis quelques jours la partie multiconfessionnelle, là où sont désormais enterrées les personnes musulmanes, orthodoxes ou juives qui le désirent. Une clôture de deux mètres de haut qui coupe en deux certains chemins et allonge le trajet des visiteurs sur place.

Et pour certains visiteurs, justement, c'est un symbole qui a choqué. Cette famille vient chaque jour se recueillir sur la tombe de leur fille, décédée il y a quelques jours et inhumée dans la partie multiconfessionnelle. "Cela donne une impression de ghetto. On se sent mis à part".

C'est la commune de Schaerbeek qui a fait poser le grillage. Son échevin des cimetières l'affirme : c'était indispensable puisque ce cimetière et celui de Schaerbeek vont devenir deux entités autonomes. "Indispensable d'abord pour des raisons de sécurité", explique Bernard Guillaume (MR). "Parce que que les horaires d'ouverture ne sont pas les mêmes. Eux pratiquent encore des enterrements à 17h, alors que le cimetière de Schaerbeek, lui, ferme juste après 16h. Il n'est pas question que des personnes puissent circuler n'importe où et, éventuellement, voler".

L'échevin ne rêve que d'une chose, c'est de séparer

Des propos qui font bondir Ludo Beckers, le directeur de l'Intercommunale qui gère le cimetière multiconfessionnel. "Cette réponse est débile. Cela fait quinze ans que les gens traversent le cimetière de Schaerbeek pour rejoindre le nôtre et il ne s'est jamais rien passé".

Pour lui, l'échevin n'aurait en fait jamais accepté l'enterrement sur place de plusieurs terroristes des attentats de Paris, il y a quelques années. "Depuis ce jour-là, l'échevin ne rêve que d'une chose, c'est de séparer", précise encore Ludo Beckers.

L'échevin Bernard Guillaume réplique en disant que l'intercommunale a pris du retard pour réaliser certains aménagements promis et que c'est elle qui a voulu devenir une entité autonome. "On ne peut donc avoir le beurre et l'argent du beurre. S'ils veulent être séparés, ils doivent accepter que nous posions une clôture. D'ailleurs, tous les cimetières bruxellois sont clôturés, que ce soit avec des murs en béton ou des grillages".

Bref, sans doute aussi un conflit de personnes entre le directeur et l'échevin, au milieu duquel des familles endeuillées se retrouvent prises au piège. Certaines de ces familles ont déjà signé une pétition lancée en ligne il y a quelques jours et qui demande le démantèlement de ces barrières.

Réaction du bourgmestre

Le bourgmestre de Schaerbeek Bernard Clerfayt (DéFI) a tenu a préciser sa position : c'est la commune qui est à l'initiative du projet, qui a créé l'intercommunale qui gère le cimetière multiconfessionnel, qui a mis à disposition le terrain. Le bourgmestre "regrette le retard pris par l'intercommunale pour mettre en place l'entrée distincte" qu'elle demandait. "La commune déplore que l’intercommunale impute cette carence à la commune de Schaerbeek".

Pour maintenir la même qualité de service et le même confort à tous les citoyens "la commune a décidé de maintenir une entrée ouverte dans sa clôture, pendant les heures de service normales du cimetière de Schaerbeek" précise encore le bourgmestre.