Schaerbeek: Denis Grimberghs défend un candidat CD&V d'origine rwandaise

La tête de liste cdH-CD&V pour les élections communales à Schaerbeek, Denis Grimberghs, a défendu mercredi la présence sur cette liste d'un candidat d'origine rwandaise, Mugabe Nizeyimana, trésorier de l'asbl Jambo, qualifiée par l'ambassade du Rwanda en Belgique d'"ouvertement négationniste" du génocide de 1994.

"Il (M. Nizeyimana) a signé le formulaire d'engagement - mais non le code déontologie du cdH car étant candidat CD&V - voici plusieurs mois", a assuré M. Grimberghs à l'agence Belga.

Il a fait état d'"assertions vagues" relayées par la presse rwandaise et mercredi matin par le journal 'Le Soir' - qui évoquait "un certain émoi au sein de la communauté rwandaise" de Belgique après la publication des listes électorales à Schaerbeek.

La déclaration d'engagement signée par les non-membres du cdH - comme M. Nizeyimana - les invite "à respecter les principes démocratiques d'un Etat de droit ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Constitution, dans la Convention (européenne) de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (...) et à reconnaître l'ensemble des génocides dont l'existence a été établie par les institutions nationales, européennes et internationale".

Dans une déclaration séparée, le candidat CD&V a, "en tant que Belge originaire du Rwanda, mais avant tout comme humaniste", rappelé sa position "ferme et constante" sur le génocide perpétré contre les Tutsis d'avril à juillet 1994 au Rwanda et qui est "une reconnaissance sans réserves de l'existence et de la réalité de ce génocide".