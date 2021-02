Schaerbeek: CITECO une entreprise de travail adapté élargit ses activités pour sauver des emplois

Comme beaucoup d’autres, avec la crise sanitaire, l’entreprise de travail adapté CITECO, a vu ses activités fortement réduites. Pour sauvegarder ses 30 emplois, l’entreprise organise désormais des collectes de livres à domicile. Des livres qui sont ensuite remis en état si besoin puis mis en vente.

Luc et André, sont porteurs d’un handicap, comme les 30 personnes employées par l’entreprise de travail adapté. Leur tâche est de scanner et de classer les livres en fonction de leur état, les livres seront ensuite revendus sur une plateforme spécialisée, d’autres iront chez des bouquinistes bruxellois.

Une activité qui est particulièrement adaptée aux personnes travaillant pour CITECO comme l’explique Antoine Baudot le responsable de l’entreprise,

"Que ce soit la collecte, le tri ou le conditionnement, ce sont des activités accessibles à du personnel moins valide qui ne doit pas spécialement savoir lire et écrire. Les conditions étaient donc réunies pour lancer l’activité. "

Un développement nécessaire

Pour CITECO, qui se voit contraint d’abandonner certaines activités traditionnelles des entreprises de travail adaptées comme le conditionnement ou la manutention, il était nécessaire de trouver de nouveaux débouchés.

"Dans les années 90 10 à 15 personnes étaient occupées à la manutention, aujourd’hui on est passé à 2 personnes, et la crise du Coronavirus a donné un coup fatal, il n’y a quasiment plus rien en matière de manutention simple à Bruxelles. C’est pourquoi on a accéléré le développement de cette nouvelle activité."

En trois semaines, l’entreprise a déjà traité plus de 6000 ouvrages.

La collecte se fait à domicile à partir d’une cinquantaine de livres, mais on peut également déposer les dons directement auprès de l’entreprise. Toutes les informations sont à retrouver sur CITECO.BE