Schaerbeek: à quoi ressemblera le boulevard Reyers après les travaux ?

Quel sera le nouveau visage du boulevard Reyers à Schaerbeek après la fin des travaux en cours dans les tunnels ? On commence à pouvoir s’en faire une idée avec les petits îlots qui sont déjà visibles en surface.

Pour le reste, Camille Thiry, la porte-parole de Bruxelles-mobilité, détaille les grandes lignes des futurs aménagements : "L’idée est de faire un boulevard urbain avec des bermes arborées, des passages plus aisés pour les piétons et les cyclistes. Sont prévus également des îlots, des ronds-points et autres passages pour faciliter le trafic. Un projet d’urbanisme doit encore être demandé. Mais en attendant on va avoir un boulevard Reyers agréables pour les usagers et complètement réasphalté."

En attendant, les travaux de réfection des tunnels en sous-sols se poursuivent. Une nouvelle phase de chantier impose la fermeture de certaines rues alentour pendant l'été. Mais tout sera rouvert pour la rentrée de septembre, promet Bruxelles-mobilité. Les travaux des tunnels, quant à eux, seront totalement terminés pour le mois d’octobre, si tout va bien.