Schaerbeek: 1000 personnes attendraient (toujours) leur revenu du CPAS

La réunion a duré quatre heures, pour évaluer l'ampleur du problème et voir comment le résoudre. Premier constat : le nombre de paiements en retard est bien plus important que le chiffre de 60 avancé la semaine dernière. Et c'est la présidente du CPAS Sophie Querton qui le reconnait. "Je parlais de 60 cas la semaine dernière, mais entretemps nous avons effectivement mis au jour qu'il y avait, en fait, plusieurs centaines de paiements qui n'avaient pu être effectués à temps".

Tous unis face à la crise

Mais peut-on croire que la situation est désormais sous contrôle au CPAS de Schaerbeek? L'opposition socialiste parle, elle, de 1000 dossiers de paiements en retard. "On est dans une situation où ce qu'on a pu voir dans la presse n'est que la pointe de l'iceberg", explique Georgy Manalis est conseiller CPAS et membre de l'opposition socialiste. "Et on va travailler tous ensemble, parce qu'il n'y a pas de question de majorité ou d'opposition dans une telle situation de crise".

Pour les bénéficiaires de l'aide sociale, le temps presse. Certains, incapables de payer leur loyer, seraient désormais menacés d'expulsion par leur propriétaire. "Les factures s'accumulent et les frais de retard aussi. Moi, cela fait deux mois que je n'ai pas reçu d'argent, décembre et janvier", se désole cette dame qui préfère rester anonyme et qui précise qu'elle n'a reçu aucune nouvelle sur son cas depuis la révélation des soucis la semaine dernière.



La crise au CPAS devra donc être rapidement maitrisée sous peine aussi de menacer la confiance au sein de la majorité Défi-Ecolo à Schaerbeek.