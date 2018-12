Schaerbeek: 10 échevins de la liste du bourgmestre et 4 ecolo/groen

Le collège communal de Schaerbeek est connu. Il sera composé de dix échevins issus de la Liste du Bougmestre qui rassemble Défi, Libéraux schaerbeekois et Indépendants. Mais aussi de quatre Ecolos/Groen dont une échevine néerlandophone et d’une Présidente du CPAS (LB). Et bien entendu, de Bernard Clerfayt, élu bourgmestre de Schaerbeek. Ce nouveau Collège va prêter serment lors du Conseil communal du 5 décembre 2018.

Bourgmestre depuis 18 ans, Bernard Clerfayt a les compétences logiques de la Police, du du Développement stratégique et durable, de l'Information et de la Communication, de la Participation citoyenne, des Sanctions & Police administrative, des Relations internationales et des Droits humains, Rénovation urbaine et Smart City. Son engament: "poursuivre le renouveau schaerbeekois pour le bien-être et le respect de tous : renforcer les dynamiques issues de l’énergie de ses habitants, commerçants et créateurs, en gérant les services publics communaux avec exigence et rigueur."

Le 1er échevin reste l'ecolo/Groen Vincent Vanhalewyn. Il garde les mêmes compétences: Climat, Aménagement de l'espace public, Bâtiments publics et Cohésion sociale.

La deuxième place revient à Sadik Köksal de la Liste du Bourgmestre. Il s'occupe de l'Etat-civil, de la population, des cultes et manifestations patriotiques. Il souhaite offrir de nouvelles infrastructures pour l'enseignement.

Troisième place: Cécile Jodogne. La femme politique est néanmoins occupée par son poste de secrétaire d'État à la Région. Jusqu'au élections de mai 2019, c'est donc Mehmet Bilge de la Liste du Bourgmestre qui s'occupe de la Prévention. Animateur socio-sportif, ce sont ses premiers pas en tant qu'élu politique.

La 4e échevine est néerlandophone: Adelheid Byttebier (Ecolo-Groen). Elle s'occupe de la Mobilité de l'Enseignement néerlandophone et de la Culture et Jeunesse.

Cinquième échevin, Michel De Herde (Liste du Bourgmestre), garde les compétences Enseignement francophone, Accueil extra-scolaire, Budget et Santé.

Frédéric Nimal (Liste Bourgmestre) est le 6e échevin. Il s'occupe des Finances, Gestion Immobilière, Urbanisme et Environnement.

Respectivement à la 7e et la 8e place: Sihame Haddioui (Ecolo-Groen) s'occupe de la Culture et de l'Egalité des chances et Deborah Lorenzino (Liste Bourgmestre) est en charge de la Propreté publique et Espaces verts, Enfance, Jeunesse et Famille.

L'écologiste Thomas Eraly prend sous son aile les Sports, Logement et Tutelle sur le CPAS.

Lorraine de Fierlant de la liste du Bourgmestre se charge de l'Economie, Emploi & Formation, Commerces & Classes moyennes et Folklore.

Enfin, la présidence du CPAS revient à Sophie Querton de la Liste du bourgmestre.