Fini le masque obligatoire en rue à Bruxelles dès le 1er octobre

C’est la question qui est sur toutes les lèvres (masquées) à Bruxelles depuis les dernières annonces du Conseil National de Sécurité et de la première ministre Sophie Wilmès cet après-midi, le port du masque va-t-il rester obligatoire en rue à Bruxelles ?

Et bien, la réponse est non. Au cabinet du ministre président de la Région bruxelloise, Rudi Vervoort (PS), on vient de nous confirmer que l’obligation allait être levée dès le premier octobre. Et cela, puisque le Conseil National de Sécurité vient de décréter que le port de ce masque "n’est plus obligatoire en extérieur à partir du 1er octobre, sauf dans les lieux où les distances de sécurité d’un mètre cinquante entre les personnes ne peuvent être garanties".