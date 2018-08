Samu Social: "L'été, il y a plus de tensions aux portes de nos centres d'hébergement"

Après les tensions apparues à la Porte d'Ulysse, les choses vont-elles bouger? Une réunion est prévue ce mardi entre la région bruxelloise, la plateforme citoyenne et les structures d'accueil des sans-abris. Pour la Plateforme citoyenne, les violences des ces dernières semaines résultent du manque de places d'accueil d'urgence en région bruxelloise. Quel est le regard de ces structures sur la problématique?

Au Samu Social, plus de tensions aussi en raison du manque de places

Depuis la fin du Plan Hiver, c'est une réalité, il y a moins de places disponibles en région bruxelloise. On passe de 1200 (1400 avec le plan hiver du fédéral) à un peu plus de 600 places. Christophe Thielens, porte-parole du Samu Social, explique: "Paradoxalement, en dehors de l'hiver, il est parfois plus difficile de travailler avec le public que l'on cherche à aider parce que certaines personnes ne peuvent être accueillies par manque de places".

Et là aussi, comme à la Porte d'Ulysse, des tensions se font sentir: "Il y a plus de tensions aux portes de nos centres d'hébergement, raconte Christophe Thielens. Un point très délicat, ce sont effectivement les portes d'entrée de nos structures d'accueil. A partir du moment où une personne ne peut rentrer, il peut arriver qu'elle ne gère pas notre incapacité ou notre décision de ne pas pouvoir l'accueillir et donc la tension se transforme parfois en violence. On déploie tous nos efforts pour maintenir le dialogue mais ce n'est parfois pas possible". Le Samu social fait régulièrement appel à la police. Et la violence n'est pas propre à un public en particulier.

Christophe Thielens détaille: " Derrière le mot sans-abri, il y a des situations différentes: "ce sont des personnes chronicisées dans l'errance, ce sont des femmes victimes de violence conjugales qui ne savent pas où dormir, des jeunes en rupture familiale, ce sont des migrants en transit, ce sont des personnes sans-papiers. Il y a une multitude de situations différentes. Et ces personnes ont juste un point commun, c'est qu'elles n'ont pas d'endroit où dormir".

Concernant le manque de places, la région bruxelloise a pourtant fait de gros efforts en matière d'hébergement d'urgence. Si aujourd'hui, cela tourne autour de 600 places - en dehors du plan hiver, il y a quelques années, on parlait seulement d'une centaine de places. Chaher Hajdi est éducateur spécialisé. Il a travaillé dans des dispositifs d'urgence et il le reconnaît: "La région bruxellois n'a cessé d'augmenter le nombre de places d'hébergement ces dernières années". Mais selon lui, cela ne suffit pas: "Malgré cela, on n'a pourtant jamais réussi à répondre correctement aux problèmes de ces gens. Cette augmentation est souvent liée à la température. Quand il fait froid, on ouvre beaucoup de places et quand l'hiver se termine, on remet tout le monde à la rue. Ce type de politique, c'est ce que l'on appelle la politique du thermomètre, elle a montré toutes ses limites; c'est inefficace pour gérer de manière adaptée le public auquel on est confronté et qui doit faire l'objet d'un travail sur le long terme plutôt que sur une saison".

Une réunion est prévue ce mardi entre la région bruxelloise, la plateforme citoyenne et les structures d'accueil des sans-abris pour discuter du problème de manque de places.