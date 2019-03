Saint-Josse-ten-Noode: le Théâtre Le Public va poursuivre l'expérience du tarif libre

Le Théâtre Le Public, installé à Saint-Josse-ten-Noode, va poursuivre l'expérience " Jeudi à tout prix " entamée en février. Durant un mois, tous les jeudis, les spectateurs ont pu payer leur place au prix qu'ils souhaitaient.

Michel kacenelenbogen, le co-directeur du Théâtre Le Public, estime que la formule a permis la mise en place d’une solidarité citoyenne .

"Des gens ont payé plus que le prix de la place normale alors que d’autres ont pu, grâce à cela, payer moins. Finalement on s’est retrouvé avec une recette proche de nos moyennes annuelles. Le prix moyen d’un billet au théâtre, toutes catégories confondues, tourne autour de 12 et 13 euros, et le mois de février correspond à cette réalité ".

Un enjeu philosophique

Pour le co-directeur, une question fondamentale se pose : " Que vaut notre culture et qui a droit à la culture? Il s’agit là d’un enjeu philosophique".

"Poursuivre l’expérience et permettre tous les jeudis aux spectateurs de payer les entrées en fonction de leurs moyens nous parait quelque chose de positif ". Conclut Michel Kacenelenbogen.