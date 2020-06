Saint-Josse prolonge l'hébergement de personnes sans abri jusqu'au 30 septembre

La commune et le CPAS de Saint-Josse-ten-Noode prolongent la durée de la réquisition de l'auberge de jeunesse Le CHAB, située rue Traversière, jusqu'au 30 septembre prochain afin de maintenir l'hébergement des 48 personnes sans domicile qui s'y trouvent actuellement, a annoncé jeudi le cabinet du bourgmestre Emir Kir. De plus, deux bâtiments communaux ont été identifiés en vue d'y installer prochainement la Maison communale d'accueil pour les sans-abri.

Un suivi psycho-social

L'auberge de jeunesse Le CHAB a été réquisitionnée au début du confinement. Elle a été rapidement et entièrement occupée. La service Prévention de la commune a déployé une équipe de 15 personnes sur place pour assurer un suivi psycho-social."Un travail considérable a été abattu pour permettre un accueil digne et une mise à l'abri rapide des plus vulnérables pendant la crise sanitaire", estime le bourgmestre de Saint-Josse-ten-Noode. "Aujourd'hui, nous prolongeons cette initiative jusqu'au mois de septembre grâce au soutien de la COCOM (Commission communautaire commune) et à la mobilisation de toutes les forces vives. C'est un répit bienvenu de quelques mois pour les personnes sans-abri et au niveau communal cela nous donne le temps nécessaire pour concrétiser un projet d'hébergement pérenne avec la Maison communale d'accueil". Le président du CPAS Luc Frémal aspire à ce que ce nouveau lieu permettre à son service de mener un "véritable travail d'accompagnement des personnes, tant au niveau social qu'administratif".