Saint-Josse : la détresse de certains habitants du quartier Nord

Des habitants du quartier Nord à Saint-Josse, le quartier de la prostitution sont à bout, depuis quelques jours ils ont décidé de faire circuler une pétition. Ils demandent à la commune d’agir contre les problèmes de drogue et de délinquance, et ils demandent également l’interdiction de la prostitution en soirée et les week-ends.

Dans les rues Linné, des Plantes et de la Prairie, à Saint-Josse, un mardi entre l’heure de midi, les engins de chantier et le trafic automobile incessant produisent leur lot de décibels. Dans leur vitrine, les prostituées hèlent le client. Aux coins des rues, les revendeurs de drogue agissent sans trop se cacher.

"Oubliés par les autorités"

Au 95 de la rue Linné, de nombreux habitants ont signé la pétition. C’est un immeuble de logements sociaux récemment rénové. Et la vie n’y est pas de tout repos, les habitants se sentent "Oubliés par les autorités", comme l’explique une dame.

En emménageant, ces locataires devaient en principe savoir dans quel type de quartier ils venaient habiter. Et bien pas vraiment en réalité, témoigne une habitante.

Sur une liste d’attente pour un logement depuis 9 ans, cette dernière explique ne pas avoir eu vraiment le choix de refuser l’appartement attribué, au risque de se voir radiée de la liste des locataires sociaux.

Les initiateurs de la pétition ont obtenu un rendez-vous avec le bourgmestre de Saint-Josse, il est prévu pour le début du mois de juillet.