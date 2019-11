Saint-Gilles: une cycliste gravement blessée après un accident avec un camion

Un accident entre une cycliste et un camion s'est produit vers 12h20 ce mardi, à hauteur du numéro 144 rue Théodore Verhaegen à Saint-Gilles. Selon les premiers éléments donnés par la police et les pompiers, la cycliste est née en 1985 et a dû être emmenée en urgence et dans un état grave à l'hôpital Saint-Pierre.

Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Mais cela a nécessité d'interrompre la circulation du tram 81 qui passe à cet endroit, entre les arrêts Barrière et Avenue du Roi. Une circulation qui a pu reprendre un peu après 14h, a précisé la STIB.