Saint-Gilles: une cycliste gravement blessée après un accident avec un camion, le tram 81 interrompu

Un accident entre une cycliste et un camion s'est produit vers 12h20 ce mardi, à hauteur du numéro 144 rue Théodore Verhaegen à Saint-Gilles. Selon les premiers éléments donnés par la police et les pompiers, la cycliste est née en 1985 et a dû être emmenée en urgence et dans un état grave à l'hôpital Saint-Pierre.

Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues. Mais cela a nécessité d'interrompre la circulation du tram 81 qui passe à cet endroit. Les arrêts Bethléem et Guillaume Tell ne sont donc pas desservis. Et, selon la STIB, le quartier étant bouclé, il est impossible actuellement de remplacer les trams par des bus.