Saint-Gilles : un collectif démonte une installation anti-SDF

Jusqu'il y a quelques mois, le lieu était aussi connu pour accueillir pas mal de SDF (sans-abris ou migrants en transit) qui venaient s'abriter et passer la nuit. En décembre 2016, un homme de 42 ans est retrouvé mort dans ce passage, décédé par hypothermie. Quelques jours plus tard, le 12 janvier 2017, la chancelière allemande Angela Merkel effectue une visite à Bruxelles. Elle débarque à la gare du Midi où la police fait évacuer, avant sa sortie, tous les SDF qui se trouvaient dans le tunnel. Mais ils reviennent bien vite et dans la foulée, en mars, des barrières métalliques sont placées. Elles empêchent désormais l'accès à la zone où les sans-abris dormaient.

C'est un endroit très fréquenté à la gare du Midi. Un vaste tunnel éclairé où passent plusieurs lignes de bus et trams de la STIB, où des taxis y attendent leurs clients et où les piétons traversent pour passer d'un quartier à l'autre.

Depuis un an et demi, des grilles empêchent l'accès à une zone où plusieurs dizaines de SDF venaient auparavant passer la nuit à la gare du Midi - © B. Schmitz - RTBF

En moins de cinq minutes, la trentaine de membres du collectif citoyen a réussi a retiré toutes les barrières, sans rien casser ou jeter - © B. Schmitz - RTBF

Dans la foulée, le collectif citoyen mène une première action sur place au mois de mai de cette année afin de retirer les barrières. Des barrières qui ont ensuite été replacées. D'où cette nouvelle opération démontage. "On veut vraiment mettre la pression sur les politiques et montrer qu'on ne lâche pas", lance le responsable de l'action. "C'est encore plus important en cette période d'élections communales. On veut montrer au bourgmestre de Saint-Gilles qu'il doit changer sa politique d'accueil et de traitement de ceux qui sont les plus fragiles".

L'objectif du collectif est d'obtenir une réaction des pouvoirs publics. "Nous voudrions que les communes, mais aussi la STIB ou encore Infrabel pour les chemins de fer et les Tec arrêtent d'installer des dispositifs anti-SDF. On dirait qu'il existe une imagination presque infinie des constructeurs en la matière. Si on parvient à ce que ces organismes interdisent ces pratiques dans leurs futurs chantiers, ce sera déjà une partie du chemin. Liège vient d'ailleurs de prendre une décision de ce genre. Si d'autres suivent, on pourra alors tenter d'imposer aussi ces règles pour les privés".