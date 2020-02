Saint-Gilles: l'ancien Tri Postal a besoin de votre aide pour revivre

Jusqu'en 1998, c'était le gros centre de tri du courrier à Bruxelles. Le Tri Postal situé juste à côté de la Gare du Midi à Saint-Gilles est vide depuis cette date. Il doit en théorie se transformer en nouveau siège de la SNCB dès 2023. Mais en attendant, les 1340m² de surface sont perdus alors que les besoins sont énormes à Bruxelles. Voilà pourquoi un appel à projet a été lancé pour occuper les lieux de manière temporaire.

C'est l'association Communa qui a remporté ce projet. Elle s'apprête à organiser l'installation des plusieurs ASBL sur place. Des ASBL actives dans la culture, la construction, l'aide aux sans-abris ou aux personnes précarisées. Sauf que pour l'instant, l'endroit n'a pas de chauffage efficace ni d'installation électrique aux normes, notamment. Voilà pourquoi Communa lance un crowfunding, donc une collecte de dons, afin de récolter 30.000 euros pour pouvoir réaliser ces travaux urgents. Touts les infos se trouvent ici.

Et pour savoir en quoi consiste une occupation temporaire ? Qui exactement va s'installer dans ce Tri Postal ? Et si ce n'est pas frustrant d'investir un bâtiment et de l'animer, en sachant qu'on ne pourra y rester que maximum trois ans ? Ecoutez l'interview de Sam Rosenzweig, de Communa. Il était ce mardi l'invité de la matinale radio sur VivaBxl.