Reprise du travail au sein de l'entreprise d'ascenseurs Kone

Les ouvriers et les techniciens de l'entreprise de construction et de réparation d'ascenseurs Kone ont repris le travail mercredi matin, malgré le rejet à 53% d'un projet d'accord conclu lundi soir entre la direction et les syndicats, annonce Jan Baetens, du syndicat chrétien ACV-Metea.

Un mouvement de grève avait été entamé spontanément le 8 novembre dernier pour s'opposer à un nouveau système de géolocalisation censé envoyer les techniciens réparateurs en mission.

Cette réorganisation du travail a mis en lumière d'autres problèmes au sein de l'entreprise, comme la charge de travail, le système d'évaluation, la valorisation des temps d'attente ou encore l'usage privé des véhicules professionnels, selon les syndicats. Les représentants du personnel réclamaient également une compensation à l'instauration de la nouvelle organisation du travail.

Lundi soir, direction et syndicats avaient conclu un accord. Mais celui-ci a été rejeté par une courte majorité du personnel, qui a toutefois exprimé son intention de reprendre le travail. La direction et les syndicats poursuivent donc les négociations.

"La reprise du travail n'est que temporaire, car de nouvelles actions ne sont en aucun cas exclues", selon M. Baetens.

L'entreprise Kone Belgique et Luxembourg, dont le siège est situé à Woluwe-Saint-Lambert, emploie quelque 600 travailleurs en Belgique, dont 400 ouvriers et techniciens qui travaillent sur le terrain.