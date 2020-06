Réouverture des restaurants : de nombreux établissements toujours fermés ce mardi à Bruxelles

C'est loin d'être le raz-de-marée attendu dans le centre de Bruxelles. Si les cafés et restaurants peuvent reprendre leurs activités depuis ce lundi 8 juin, une promenade dans les rues proches de la Grand-Place montre qu'on est encore loin du compte.

Restaurants fermés ou à vendre

La rue des Chapeliers relie la rue du Lombard et la Grand-Place. Une fois franchie la rue de la Violette, c'est normalement une enfilade de restaurants en tous genres qui jalonne la ruelle jusqu'à la Grand-Place. Or, à l'une ou l'autre exception près, ils sont tous fermés. Il est pourtant 12h30 ce mardi. A priori, ces établissements devraient être ouverts. Sur la devanture du restaurant "Chez Patrick", une affichette annonce la réouverture pour le 23/06. Rien de tel pour les autres restaurants de la rue.

Un peu plus loin, petite rue des Bouchers, la situation est encore plus dramatique. Non seulement, la plupart des restaurants sont fermés, mais nombreux sont ceux qui ont mis la clé sous le paillasson. Deux maisons sont à vendre, d'autres sont vides. Manifestement la crise sanitaire a fait des dégâts.

Rouvrir, mais avec quelle trésorerie?

Il est encore trop tôt pour connaître l'ampleur des répercussions de la pandémie sur l'horeca bruxellois. Les tribunaux de l'entreprise n'ont pas siégé pendant la période de confinement. Les faillites ont donc été reportées et il faudra sans doute attendre une quinzaine de jours pour avoir une première photographie de la situation. Président de la Fédération Horeca de Bruxelles, Philippe Trine redoute de 25 à 30% de faillites.

"Pouvoir rouvrir est une chose", explique Philippe Trine. "Encore faut-il en avoir les moyens et pouvoir s'appuyer sur une clientèle. Quand votre trésorerie est à sec, comment faites-vous pour payer vos fournisseurs qui demandent à recevoir leur argent à la livraison des marchandises? Quand votre restaurant fonctionne grâce à la proximité d'une salle de spectacles en soirée et des bureaux en journée, pourquoi rouvrir si les salles de spectacle restent fermées et si le télétravail se poursuit?"

Le bout du tunnel n'est pas encore en vue pour un secteur qui représente 33.000 emplois à Bruxelles.