Rentrée scolaire: le point sur la circulation à Bruxelles

C’est bientôt la rentrée scolaire et Bruxelles retrouve un trafic plus dense. Concernant les chantiers de l’été, les travaux intensifs menés en juillet-août ont porté leurs fruits et les perturbations seront terminées pour le 1er septembre, explique l’Administration Bruxelles-Mobilité. Mais d’autres chantiers se poursuivent ou démarrent. De nombreux événements sont organisés la première semaine de septembre, susceptibles d’engendrer des embarras de circulation.

Réouverture des tunnels Léopold II et Rogier

Le tunnel Léopold II, qui était complètement fermé durant les mois de juillet et août, sera rouvert à la circulation ce lundi 2 septembre, à 6h du matin. Bruxelles Mobilité procède actuellement et jusqu’à ce week-end à la suppression des mesures d’accompagnement du chantier, comme le rétrécissement des bandes sur la E40-A10, les aménagements temporaires de l’avenue Charles-Quint et le sens unique autour du parc Elisabeth et de la Basilique.

Circulation rétablie également dans le tunnel Rogier. Deux bandes de circulation seront de nouveau disponibles, dans chaque sens, à partir du 2 septembre.

Ces deux tunnels sont toutefois encore fermés de nuit – cinq nuits par semaine, du dimanche au jeudi, entre 22h et 6h.

Se terminent également pour la rentrée les chantiers perturbants de la STIB av. Brugmann et ch. d’Alsemberg.

D’autres chantiers se poursuivent ou débutent :

Rue de la Loi

Le chantier de rénovation du pont de la Rue de la Loi (au-dessus de la chaussée d’Etterbeek) enregistre un léger retard. La semaine du 2 septembre, au minimum 2 bandes de circulation sur 4 seront disponibles pour la circulation.

Boulevard du Midi / Fonsny / Jamar

Bruxelles Mobilité met en place la 1re semaine de septembre un aménagement test sur la Petite Ceinture/Bd. du Midi, au niveau du pont de chemin de fer. L’installation du test réduit momentanément le nombre de voies au carrefour avec le bd. Jamar. Le test vise à rendre le trafic plus fluide et plus sûr : dorénavant le trafic en provenance de la Porte de Hal à destination du boulevard Jamar est séparé du trafic continuant sur la Petite Ceinture en direction de la Porte de Ninove. Cette séparation se fait avant le pont du chemin de fer. Les voitures à destination de la rue Fonsny continuent à disposer d’une voie propre pour tourner à gauche.

Reyers

Les travaux de la zone Reyers se poursuivent avec l’aménagement du carrefour Colonel Bourg/bd. Reyers > celui-ci est fermé du 1er au 20 septembre !

Pont Grosjean

A partir de la 3e semaine de septembre, Bruxelles Mobilité ferme complètement la circulation sous le Pont Grosjean, reliant la rue Colonel Bourg et l’avenue des Constellations. 6 semaines seront nécessaires pour désamianter l’ouvrage et 6 semaines pour sa rénovation.

Quelques événements perturbants

A l’occasion du 75e anniversaire de la libération de Bruxelles, Une colonne de l’armée belge défilera dans la capitale le mardi 3 septembre, entre 10h et 14h. La colonne, qui vient de Halle, entrera dans la Région via la chaussée de Mons (N6). Au niveau de la Porte d’Anderlecht, elle empruntera la Petite Ceinture (R20) et ensuite la rue Belliard, pour arriver au parc du Cinquantenaire.

Le mercredi 4 septembre, un détachement plus réduit se dirigera vers la colonne du Congrès via la rue de la Loi, pour une brève cérémonie. Ensuite, l’armée quittera le parc du Cinquantenaire (ainsi que la capitale) en 2 groupes : le premier prendra l’avenue de Tervuren (N3) et ensuite le boulevard de la Woluwe (R22) en direction de Zaventem. Le second se dirigera via le rond-point Schuman, l’avenue Chazal et la chaussée de Louvain (N2) vers la place Meiser. Là, la colonne empruntera les boulevards Général Wahis et Lambermont (R21) jusqu’au pont Van Praet, où elle prendra l’avenue de Vilvorde (N1) en direction de la commune de Vilvorde.

La Roller Bike Parade parcourt la ville le vendredi 6 septembre en soirée. Le départ (à 20h) et l’arrivée (à 23h) du cortège des rollers et cyclistes se font sur la place Poelaert. Un trafic plus dense est à prévoir le long du parcours.

La même soirée, le Mémorial Van Damme prend place au stade Roi Baudouin. L’événement commence à 19h, mais les portes s’ouvrent déjà à 17h. Des embarras de circulation supplémentaires sont attendus pendant les heures de pointe de soirée, sur le Ring de Bruxelles (R0) et dans les alentours du Heysel. A la fin de l’événement, vers 22h30, des perturbations sont possibles dans les rues autour du stade.

La course cycliste du Brussels Cycling Classic a lieu le samedi 7 septembre. Les coureurs partent à 11h30 du parc du Cinquantenaire et parcourent toute l’avenue de Tervuren jusqu’en Région flamande. Pour cette raison, les tunnels Belliard et Cinquantenaire sont fermés à la circulation direction Tervuren, à partir de 11h. Le tunnel Belliard reste néanmoins accessible en direction de la E40-A3. Le peloton revient à Bruxelles vers 16h, via la route de Lennik et les boulevards Louis Schmidt, de Smet de Naeyer et l’avenue Houba de Strooper, afin d’arriver vers 16h30 au Heysel. De ce fait, la sortie Basilique du tunnel Léopold II est fermée entre 15h30 et 17h.

Vous voila prévenus.