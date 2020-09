Rentrée des classes : des kits scolaires pour les familles précarisées

La rentrée des classes vient d'avoir lieu et pour de nombreuses familles, équiper convenablement ses enfants est un sujet d'inquiétude. Les bénévoles de l'ASBL Solidarité Grands Froids se mobilisent pour aider ces familles précarisées en distribuant des kits scolaires dans le quartier du midi à Saint-Gilles.

Depuis 5 ans déjà l'asbl distribue ces kits à des bénéficiaires assez divers : des personnes sans-papiers, d'autres dans des centres d'hébergement d'urgence ou encore des femmes vivant dans des centres d'accueil. Car si la gratuité de l'école est un droit inscrit dans la Constitution belge, en pratique, le budget d'une année scolaire peut vite atteindre des centaines d'euros comme en témoignent plusieurs parents interviewés lors de la distribution. Grâce à ce soutien, certains peuvent fournir à leurs enfants du matériel neuf ou en très bon état et consacrer les sommes épargnées à d'autres dépenses indispensables.

Cynthia Simpson, présidente de l'asbl Solidarité Grands Froids, explique que la plus grande motivation de l'association est "que les enfants aillent à l'école, malgré leur situation difficile". Elle ajoute qu'il y a "de très belles histoires, il y a des enfants qu'on suit depuis 5 ans et qui sont maintenant en secondaire, il y en a deux à l'université, donc c'est sympa, on se dit qu'on a peut-être participé à les encourager à aller à l'école, à ne pas être gênés dès la rentrée parce qu'ils n'ont rien". Tube de colle, compas, cahiers, pastels, blocs de feuille, sacs de gym, les kits sont faits sur base des listes standards établies par les écoles selon l'année d'enseignement.