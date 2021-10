Région bruxelloise: des capteurs pour suivre l'exposition aux champs électromagnétiques

Dès le 15 octobre, 40 capteurs seront installés dans le sud de la Région bruxelloise afin de suivre en temps réél l'évolution de l'exposition aux champs électromagnétiques.

Le projet pilote financé par la Région bruxelloise via Innoviris et mené par l'Université libre de Bruxelles, l'UCLouvain et Bruxelles Environnement vise à développer un modèle permettant de prédire l'exposition aux ondes (émises notamment par les réseaux de téléphonie mobile, les services de radiodiffusion et les antennes de télévision), annoncent vendredi l'ULB et l'UCLouvain.

Les partenaires sont réunis au sein du projet "Stoemp" (Stochastic geometry modeling of public exposure to EMF).

Le projet de recherche de quatre ans, financé par Innoviris, permettra également de quantifier l'impact du déploiement de la 5G à Bruxelles.

Un modèle mathématique capable de prédire tout changement

Les capteurs, disposés entre le Campus du Solbosch (ULB) et le Cinquantenaire, réaliseront 12 mesures par jour. "Grâce à ces données, il sera possible de suivre l'évolution du champ électrique et même de l'anticiper", indique Quentin Gontier, chercheur engagé sur le projet (ULB-UCLouvain). "A terme, l'idée est en effet de développer un modèle mathématique capable de prédire les effets de tout changement dans le réseau, comme l'ajout d'une antenne, par exemple".

Ces nouveaux outils viendront compléter les outils de simulation actuellement utilisés par Bruxelles Environnement.

"Bruxelles Environnement dispose déjà d'un des systèmes de gestion et de contrôle les plus performants au monde, couplé à l'une des normes les plus strictes", explique Blaise Godefroid, expert au département Technologies et Rayonnements de Bruxelles Environnement. "Des simulations prenant en compte l'ensemble des bâtiments et des antennes sont réalisées avant d'autoriser toute nouvelle installation, et des contrôles sont effectués régulièrement".

"Les Bruxellois peuvent consulter le cadastre des antennes pour vérifier les niveaux d'exposition de leur quartier", poursuit Blaise Godefroid. "Si un doute persiste, ils peuvent aussi demander qu'une mesure soit effectuée chez eux. Cette mesure est gratuite".