Quinze communes bruxelloises soutenues par la Région dans leur action climatique

Le gouvernement bruxellois a approuvé vendredi l’octroi de subventions aux pouvoirs locaux lauréats de l’appel à projets Action Climat 2021, pour la mise en œuvre d’une stratégie locale et de projets en faveur du climat, a annoncé le ministre de l’Environnement, Alain Maron.

Sept communes bruxelloises recevront une subvention en 2022, qui s’ajoutent aux huit communes qui avaient déjà été financées en 2021. Au total, en raison du grand nombre de projets reçus, un montant total, revu à la hausse, de 4,4 millions d’euros sera débloqué.

"Je me réjouis de pouvoir soutenir quinze communes dans leurs efforts en faveur d’une ville plus verte et plus résiliente. Chaque niveau doit agir de manière à renforcer l’efficacité des mesures prises par les autres pouvoirs publics régionaux et locaux. Cet appel à projet est un levier de cette coopération. Il s’agit de renforcer la gouvernance climatique à tous les niveaux de sorte à contribuer aux objectifs fixés en faveur du climat", a souligné le ministre dans un communiqué.

Outre le soutien financier, les communes et CPAS peuvent bénéficier d’un programme d’accompagnement mis en place par Bruxelles Environnement (séances d’information, formations méthodologiques, échanges d’expériences, mise en réseau des coordinateurs, etc.).