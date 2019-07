Quels sont les bons gestes à adopter lorsque l'on trouve un animal sauvage blessé?

Pigeons, renards, oiseaux en tous genres, à Anderlecht, le centre de revalidation pour oiseaux et mammifères sauvages accueille chaque année plus de 2500 animaux blessés et informe le public sur les précautions à prendre pour sa propre sécurité et pour celle de l'animal lorsqu'il leur vient en aide.

En rentrant chez elle, Daniela a croisé la route d'un oiseau blessé. Elle n'a tout d’abord pas su comment réagir : "Un pigeon était sur le trottoir, en très mauvais état, il avait été scalpé, je ne savais pas quoi faire. "

Nadège Pinot, est coordinatrice au centre de soin pour la faune sauvage de Bruxelles, elle s'occupe des oiseaux et des autres animaux blessés, elle a l'habitude de ce genre de situation, pour elle, le premier réflexe est de garder son calme :

"Le premier bon geste a adopter c’est de prendre du recul sur la situation, de l’analyser, on a souvent tendance à s’affoler pour rien. Dans un premier temps, il faut voir s’il y a des blessures et si c’est le cas ,il faut transférer l’animal dans un centre de soin."

Dans de bonnes conditions

Pour cette professionnelle, il est nécessaire de mettre l'animal dans de bonnes conditions avant de l'emmener dans un centre spécialisé:

"Si on trouve un animal en détresse, le mieux est de le mettre en sécurité dans un carton préalablement troué. On peut veiller à lui apporter une source de chaleur, une bouteille d’eau chaude enveloppée dans une serviette, par exemple mais surtout ne pas le forcer à boire ou à manger car on pourrait lui donner une nourriture inadaptée" La faune sauvage est potentiellement porteuse de parasites et de maladies transmissibles à l’homme, rappelle la coordinatrice, dès lors, "On ne fait pas de bisous à l’animal, on se lave bien les mains après manipulation "