Quelques changements sur des lignes de bus de la STIB dès lundi prochain

La mise en œuvre du Plan Directeur Bus de la Stib, la plus importante refonte du réseau bus à Bruxelles ces dernières années, connaîtra une nouvelle étape dès le 4 novembre. Sept lignes de bus situées dans la partie nord-ouest de la ville, seront concernées par ces changements.

Dans le détail: la ligne 13, qui a actuellement son terminus à Simonis, verra son itinéraire prolongé vers Etangs Noirs. Elle offrira ainsi une correspondance avec les lignes de métro 1 et 5.

La ligne 14, qui s'arrête actuellement à l'UZ Brussel, poursuivra elle sa route jusqu'au Heysel via l'avenue de l'Arbre Ballon et la station Roi Baudouin. Quant au bus 20, il suivra un nouveau tracé entre les arrêts Etangs Noirs et Bastogne en passant par Karreveld, ainsi que le "49" qui circulera depuis l'arrêt Bastogne vers la station Simonis, où il aura son terminus (contre un terminus à Bockstael actuellement).

Des bus articulés sur la ligne 53

Autre mesure importante: la ligne 53 sera intégralement exploitée avec des bus articulés, afin d'offrir plus de places et de confort aux voyageurs. Elle suivra un nouvel itinéraire depuis Bockstael vers le Westland Shopping (Anderlecht), où elle aura son terminus (terminus actuel à UZ Brussel).

Enfin, la ligne 84, qui relie aujourd'hui Berchem Station et Heysel, ne sera plus exploitée et son itinéraire sera repris en partie par la nouvelle ligne 83 et par la ligne 14. Pour terminer, la ligne 88 offrira une nouvelle liaison directe et plus rapide entre Jette, Bockstael, Tour & Taxis et le centre-ville avec un terminus déplacé du Heysel à l'UZ Brussel.

Indépendamment du Plan Directeur Bus, des changements seront également apportés aux lignes 48 et 86, qui retrouveront l'itinéraire qu'elles suivaient avant l'aménagement du piétonnier dans le centre-ville, précise la Stib. Des accompagnateurs seront présents sur le terrain, dans les véhicules et aux arrêts, les 4, 5 et 6 novembre prochains, pour informer et guider les voyageurs.

Le Plan Directeur Bus de la Stib constitue la plus importante refonte du réseau de bus ces dernières années. Sa mise en œuvre a débuté mi-2018 en phases successives et s'étalera jusqu'en 2022. Une fois l'ensemble du Plan réalisé, ce sont deux tiers des lignes de bus du réseau actuel qui auront été modifiées. Le futur réseau de bus offrira 30% de places supplémentaires et augmentera sa production kilométrique de 22%. La Stib entend ainsi s'adapter à l'évolution de la Région bruxelloise où les nouveaux quartiers poussent comme des champignons, tout comme les entreprises et les infrastructures scolaires ou sportives, en raison de la croissance démographique.