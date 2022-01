Quel sera l’impact du télétravail sur le marché du bureau à Bruxelles ?

Si tout le monde travaille à la maison, que va-t-on faire des immeubles de bureaux ? Le Parlement bruxellois s’est posé la question en séance lundi et plusieurs experts ont été entendus. Pour ces derniers, il ne faudrait pas trop vite condamner le secteur de l’immobilier de bureaux.

Pour autant, le travail à distance n’est pas la panacée. Selon Eric Verlinden, ancien CEO du groupe Trevi, les derniers mois ont été l’occasion de tirer les leçons d’un télétravail généralisé obligatoire :

"Les entreprises ont pu se rendre compte que ce n’était probablement pas la solution de mettre les gens à 100% en télétravail, que ce n’était pas tenable et que les employés n’étaient pas pour."

Du côté syndical, Estelle Ceulemans, la secrétaire générale de la FGTB, estime que les autorités politiques doivent se saisissent du phénomène :

"On doit avoir un accompagnement au niveau de l’ensemble des institutions bruxelloises, au sujet de ce phénomène et de ses conséquences, pour se préparer à une situation plus conjoncturelle qui va se dégager."

Quant à l’impact du télétravail sur le marché du bureau, il est indéniable. Mais pas au point de tuer définitivement le secteur, estiment les spécialistes.