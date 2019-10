Quel futur pour le marathon de Bruxelles ?

Le marathon de Bruxelles tel qu’on le connaît aura-t-il encore lieu l’année prochaine ? Une réunion d’évaluation a été mise en place suite à l’événement de ce week-end, comme le dévoile Bruzz. Le nombre de coureurs chronométrés à franchir la ligne d’arrivée était de 7000 sur 15 000 inscrits. Parmi eux, seulement 1400 ont couru les 42 kilomètres du marathon. La plupart (5000) ont couru un semi-marathon, soit une vingtaine de kilomètres.

Et quand on compare aux 20 km de Bruxelles justement, on est loin des 40 000 participants présents le 19 mai dernier. Alors cela vaut-il la peine de bloquer 42 km de voiries publiques ? C’est la question que les organisateurs se sont posée lors d’une réunion pour établir le bilan du marathon 2019. La Ville de Bruxelles et son échevin des sports, Benoit Hellings ainsi que la société organisatrice, Golazo vont essayer de dégager les points positifs et les points négatifs de l’événement, de voir comment attirer plus de monde et rendre le parcours moins impactant. "La réunion de cette semaine n’était préliminaire à une plus longue évaluation", nous explique le cabinet de l’échevin bruxellois.

Le marathon est-il menacé ? On a posé la question à Golazo, l’organisateur de l’événement. Sa réponse est non. "Certes, il est difficile d’établir un parcours de 42 km sans perturber la circulation et la météo n’était pas excellente dimanche, répond Greg Broeckmans de Golazo. Mais nous restons convaincus qu’un marathon donne une image positive pour la capitale de la Belgique et de l’Europe. Nous ferons un marathon en 2020. Y aura-t-il des changements ? C’est trop tôt pour le dire."