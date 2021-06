Quel avenir pour les prisons de Saint-Gilles, de Forest et de Berkendael ?

Que vont devenir les prisons de Saint-Gilles, de Forest et de Berkendael ?

Théoriquement, tous les détenus qui s’y trouvent actuellement seront transférés dans la future méga prison de Haren dans deux ou trois ans. Que faire à moment là des bâtiments vidés de leurs détenus ? Il y a quelques années une étude avait été réalisée sur la possibilité de réaffecter les lieux en logements et en équipements collectifs mais cette étude est dépassée aujourd’hui.

Les hauts murs crénelés s’étirent le long des avenues Ducpétiaux et de la Jonction, sur les territoires de Saint-Gilles et Forest. A l’intérieur des enceintes, un espace d’une dizaine d’hectares prêt à accueillir des logements, des commerces et des équipements collectifs. Techniquement, c’est faisable, Il existe d’ailleurs des précédents à l’étranger, comme l’explique Benoît Moritz, architecte et auteur de l’étude.

"Il existe en Italie à Florence, une réaffectation modèle en logements collectifs et aussi un projet à Barcelone, avec un programme complexe de 120 logements sociaux, un centre sportif et deux écoles. "

Réactualiser l’étude

Mais depuis la réalisation de l’étude, de l’eau a coulé sous les ponts et les besoins d’hier ne seront pas nécessairement ceux de demain. D’où la demande de plusieurs députés de réactualiser l’étude.

Par ailleurs, une hypothèque plane au-dessus du projet, la propriété des bâtiments et du foncier relève du fédéral, ce dernier décidera-t-il de libérer tout le site ou seulement une partie, il faudra qu’il se prononce sur la question, souligne Tom Sanders, directeur stratégie territoriale chez Perspectives.

Selon les hypothèses privilégiées, le nombre de logements envisagés oscille entre 770 et quelque 1100.