"Que portais-tu ce jour-là?": à Molenbeek, une expo-réflexion sur le viol

Au travail - © RTBF

Après un match de basket - © RTBF

"L'idée de l'expo est de casser les préjugés" explique l'échevine de la Cohésion sociale Sarah Turine. "Avec cette question fréquente sur les vêtements portés, finalement on repousse la responsabilité sur la personne qui est victime. Et cette victime peut du coup se sentir honteuse et ne pas porter plainte. Les chiffres montrent que plus de 90% des femmes victimes de viol ne témoignent pas. Et tant qu'on en est là, on n'améliorera pas la situation, on risque de maintenir une situation où un viol est banalisé."

Une exposition créée en Arkansas

Cette exposition, petite mais au pouvoir évocateur certain, a été créée sur le modèle d'une expo américaine dans une université de l'Arkansas. C'est le service prévention du Campus qui a recueilli les témoignages et imaginé l'association avec les vêtements.

L'expo est présentée dans la salle polyvalente du Centre Communautaire Maritime de Molenbeek, un lieu de passage d'habitants de la commune puisqu'il s'agit d'un centre d'activités, un lieu de réunion d'associations, de comités de quartier, une école des devoirs,...

Les écoles et les associations du Quartier Maritime ont été invités à visiter l'exposition.

Elle est gratuite, ouverte du lundi au jeudi et le samedi (10h à 18h), jusqu'au 20 janvier.