Quatre nouveaux parkings à vélos à Bruxelles

Quatre nouveaux projets de parkings à vélos ont été sélectionnés par le Fonds Bikes in Brussels (Fondation Roi Baudouin) pour un montant total de 211.360 euros, annonce-t-il mercredi. D'autres projets d'infrastructures cyclistes de plus grande envergure sont aussi à l'étude. "Ces initiatives se déploieront pleinement" une fois la crise sanitaire passée.

"D'après les derniers chiffres de l'Observatoire du vélo en Région de Bruxelles-Capitale, le vélo continue à s'imposer comme mode de déplacement urbain à Bruxelles, avec une augmentation de 8,9% en 2019 par rapport à l'année 2018", souligne le Fonds dans son communiqué. "La tendance à la hausse observée depuis 2010 perdure: 13% de taux de croissance annuel moyen."

Le Fonds Bikes in Brussels a été créé fin 2018 et soutient des initiatives d'associations, de pouvoirs publics ou de partenaires publics et privés qui encouragent l'utilisation du vélo en améliorant les infrastructures ou en mettant des équipements à disposition.

Avec ces quatre nouveaux parkings à vélo, cela porte à 19 le nombre de projets soutenus depuis la création du Fonds. Celui-ci a déjà consacré plus d'1,5 million d'euros à la promotion des déplacements à vélo dans et vers la Région bruxelloise.

En outre, d'autres projets de plus grande envergure sont à l'étude et l'appel à projets continue.

Le Fonds soutient notamment l'aménagement de deux abris à vélos d'une capacité de 48 places chacun dans le parc communal d'Anderlecht en face de deux écoles. A Auderghem, l'école Sainte Bernadette se dotera aussi d'un nouveau local à vélos pour ses élèves et membres du personnel.

Enfin, à Etterbeek, un abri sera installé au sein de la Basisschool Koninklijk Atheneum et l'école recevra la visite de VeloFixer afin de permettre aux enfants et leurs parents de réparer leurs bicyclettes. Douze dispositifs de stationnements de moyenne durée seront également installés dans la commune.