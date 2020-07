Quatre balades à vélo pour arpenter Bruxelles

Le soleil sera de la partie ce week-end à Bruxelles : l’occasion d’enfourcher son vélo, en famille ou entre amis. Pas besoin de quitter la capitale pour parcourir de beaux itinéraires, le journal La Capitale a tracé pour ses lecteurs quatre balades différentes. Le journaliste François Dehut était interrogé à ce propos sur les ondes de Bruxelles Matin.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19.

"On propose quatre randonnées d’environ vingt kilomètres, créées par trois journalistes différents", explique François Dehut. "On propose dans le journal quelques photos du parcours, ainsi qu’une carte assez visuelle." Les parcours sont accessibles à tous. Ils sont à retrouver dans le supplément vacances du journal.

Une de balades parcourt le centre-ville, les trois autres sont plus champêtres. "Un journaliste est parti d’Ixelles, il a parcouru sept communes du sud de Bruxelles : 23 kilomètres en trois heures", raconte François Dehut. "Le journaliste a rejoint l’étang du bois de la Cambre, ensuite l’hippodrome de Boitsfort et le parc de la Woluwe. C’est vraiment une escapade champêtre sans jamais vraiment quitter la ville. C’est un moyen de rester à proximité de Bruxelles quand on y habite, tout en découvrant des espaces verts", continue-t-il.

►►► Les balades à vélo de La Capitale sont à retrouver aujourd’hui en librairie.