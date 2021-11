Quartier Nord à Bruxelles : trois bourgmestres bruxellois menacent de réquisitionner la police fédérale

Les bourgmestres des communes bruxelloises de Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere ont menacé lundi d’interdire certains accès à la Gare du Nord et de réquisitionner la police fédérale si le gouvernement fédéral ne mettait pas plus de moyens pour sécuriser ce quartier.

Dans un courrier adressé aux ministres Annelies Verlinden (Intérieur) et Vincent Van Quickenborne (Justice) ainsi qu’au secrétaire d’État Sammy Mahdi (Asile et Migration), les bourgmestres Cécile Jodogne (f.f.), Emir Kir et Ridouane Chahid (f.f.) dépeignent une situation sécuritaire critique dans et aux abords de cette gare, où se multiplient selon eux les trafics de drogue et les incidents armés.

"Les actions de la police locale n’ont aucun résultat, puisque la plus grande partie (les Érythréens et les Soudanais) ne saurait être expulsée ; les personnes concernées ne peuvent dès lors pas davantage être détenues et les personnes arrêtées sont ensuite relâchées", exposent les trois bourgmestres.