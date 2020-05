Qu'ont fait les 19 communes de Bruxelles pour aider leurs habitants pendant la crise?

Dans la lutte contre le coronavirus, les communes ont été particulièrement sollicitées. C'est désormais un cliché : la commune incarne le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen. Nous avons voulu savoir si les 19 communes bruxelloises s'étaient toutes investies, dans la mesure de leurs moyens, pour aider leurs habitants, leurs commerces et leurs acteurs culturels, par exemple.

Les communes ont fait le job

A ce jour, 13 communes sur 19 nous ont transmis la liste des mesures/actions/initiatives entreprises dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Il s'en dégage l'impression très claire que les communes ont pris la mesure de la gravité des événements et ont mis en oeuvre un éventail très large et très varié de mesures.

La priorité a naturellement été accordée aux personnes les plus fragiles : les seniors, les personnes isolées et les personnes sans abri. Ainsi, Bruxelles, Forest, Saint-Josse, Etterbeek, Schaerbeek et Anderlecht ont "réquisitionné" des chambres d'hôtels pour y loger des sans abri, en y adjoignant généralement un accompagnement social assuré par le CPAS.

Des masques pour tout le monde

L'ensemble des communes ont tenté de se procurer des masques pour équiper leur personnel et les habitants, généralement en privilégiant les plus de 65 ans. Vu la difficulté à acheter ces protections sur le marché, plusieurs communes ont mobilisé des bénévoles pour fabriquer des masques en tissu. C'est notamment le cas de Watermael-Boitsfort et d'Auderghem (même si Auderghem n'a pas répondu à notre demande à ce stade). Autre mesure généralisée, l'installation de plexiglas aux guichets des maisons communales et chez certains commerçants, en particulier les pharmaciens.

Si certaines communes ont fourni les protections en plexiglas gratuitement, d'autres ont appliqué le prix coûtant. Toutes les entités nous ayant répondu ont mis en place un ou plusieurs call-centers : soit pour informer et aider l'ensemble des habitants, soit en ciblant certaines catégories spécifiques. La distribution de repas à domicile, de colis alimentaires et une assistance pour faire les courses des personnes âgées font partie des service de base mis en place à l'occasion de la crise.

Et les commerces?

Venir en aide aux commerces fermés sur décision de Conseil National de Sécurité a constitué l'une des autres tâches importantes des communes. Le levier le plus fréquemment actionné est celui de la fiscalité. Les taxes et redevances traditionnellement perçues sur certains types d'activités ou en échange d'autorisations d'installer une terrasse sur la voie publique, par exemple, ont été suspendues voire carrément annulées. Seules Saint-Gilles et Jette s'interrogent encore sur la faisabilité d'une telle mesure.

Autre coup de pouce octroyé aux commerces, la suspension du paiement du loyer lorsque c'est la commune ou le Cpas qui est propriétaire des lieux. L'impact n'est évidement pas le même pour les finances communales selon qu'elle émane de la Ville de Bruxelles, important propriétaire, ou de Jette, qui ne loue qu'à quatre enseignes.

Des primes en plus

Si la Région vient déjà en aide aux commerçants contraints de fermer boutique ou de fonctionner au ralenti, certaines communes ont décidé d'offrir un viatique supplémentaire. C'est le cas de Saint-Josse, particulièrement généreuse puisqu'elle offre un montant de 2000 euros à tous les commerces établis sur son territoire, qu'ils soient fermés ou non. Watermael-Boitsfort octroie pour sa part une prime de 30 ou 40 euros par jour de fermeture à dater du 14 avril pour une durée de 30 jours renouvelable. Etterbeek est la 3e commune à donner un coup de pouce à ses commerces, via une prime de 1000 ou de 500 euros selon que le magasin est fermé ou que l'activité du commerçant souffre des conséquences de la crise sanitaire.

A noter que quelques communes, dont Watermael-Boitsfort, ont décidé d'offrir des bons d'achat à valoir dans les commerces locaux dès leur réouverture. Pour la commune dirigée par Olivier Deleuze, il s'agit de récompenser les bénévoles ayant oeuvré à la confection de masques ou à l'accompagnement des personnes âgées.

La culture, grande oubliée?

La culture est la principale victime du Covid19. Contrairement au commerce, c'est l'ensemble des activités culturelles qui ont été purement et simplement annulées. Pourtant, à lire l'inventaire des mesures prises par les 19 communes, bien peu font état de soutien aux artistes et associations en charge de la culture.

Forest annonce "un plan de relance pour la culture" mais l'expression, un rien emphatique, ne recouvre rien d'autre que l'annonce du maintien des budgets culturels déjà votés et l'annonce d'une table ronde avec les directeurs des deux centres culturels communaux.

Maintenir les subventions aux associations, c'est aussi la politique que mènent la Ville de Bruxelles et Koekelberg, là où Saint-Gilles annonce "des prestations filmées d'artistes saint-gillois" sur la page Facebook de la commune. Schaerbeek, pour sa part, annonce des aides ciblées pour les asbl, le sport et la culture, notamment. Et c'est à peu près tout.

Enfin, de nombreuses communes ont agi en matière d'aménagement du territoire : création de zones de rencontres pour permettre le respect des distances sociales, fléchages vers les commerces, marquages au sol, etc. Bref, les pouvoirs locaux ont fait face à la crise et tenté d'amortir le choc pour leurs citoyens et leur personnel.

A l'heure de publier cet article, nous n'avions toujours pas reçu les réponses des communes d'Auderghem, Evere, Ganshoren, Ixelles, Molenbeek et Uccle.