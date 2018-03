Propreté à Bruxelles-Ville: des amendes plus élevées en cas d'incivilité

Sortir ses sacs poubelles en dehors des heures prévues sera désormais taxé à hauteur de 100 euros, contre 50 euros auparavant, annonce l'échevine Karine Lalieux (PS) à travers un communiqué de presse.

Par ailleurs, les sacs poubelles non conformes (sacs noirs, sacs réutilisables…) seront quant à eux verbalisés 150€. Le montant pour les déjections canines a aussi doublé, passant de 50€ à 100€.

60 agents verbalisateurs au lieu de 35

Pour appliquer cette nouvelle tarification, la Ville de Bruxelles a augmenté son contingent d’agents verbalisateurs."Ce sont quelque 60 agents contre 35 auparavant qui, en plus de leur mission quotidienne, ont la possibilité d’établir des taxes", précise le communiqué.

Sur l’année 2017, ce sont près de 5000 taxes qui ont été dressées soit près de 13 taxes par jour. " Les sacs poubelles sortis en dehors des heures (2996) et les dépôts clandestins (973) représentent les incivilités les plus souvent verbalisées et sont celles dont l’impact est le plus grand sur la qualité de vie des Bruxellois " détaille Karine Lalieux.