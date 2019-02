Problèmes de ventilation pour la troisième fois cette semaine dans le tunnel Rogier

Le tunnel Rogier à Bruxelles a été fermé au trafic dans les deux sens vendredi entre 6h00 et 7h25 à cause de problèmes de ventilation. Si un certain nombre de ventilateurs ne fonctionnent pas, le tunnel doit être fermé pour des raisons de sécurité, explique Inge Paemen de Bruxelles Mobilité. C'est déjà la troisième fois cette semaine que le tunnel Rogier a dû fermer un moment pour des raisons similaires.

Le tunnel Rogier est un des quatre tunnels routiers bruxellois à avoir été ouvert au trafic en 1957 (après les tunnels Stéphanie, Louise et Jardin Botanique) en lumière de l'Exposition 58.

Fermé pour raisons de sécurité

Vendredi matin le tunnel a été fermé à cause de problèmes de ventilation. "Si un certain nombre de ventilateurs dans un tunnel ne fonctionnent pas, le tunnel doit être fermé pour des raisons de sécurité", selon Inge Paemen. Elle fait référence au véhicule en flammes la semaine dernière dans le tunnel Léopold II.

Recherche de solution à long terme

Les problèmes de ventilation ont été pris en considération en interne vendredi matin par Bruxelles Mobilité. "Il y a déjà des réparations qui sont effectuées et d'autres suivront encore. Nous cherchons une solution à long terme en attendant la rénovation complète du tunnel Rogier prévue pour 2022-2023".