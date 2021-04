Prescriptions de médicaments erronées : une pharmacienne est responsable de ce qu'elle délivre

Que doit faire un pharmacien confronté à une ordonnance manifestement erronée, voire dangereuse pour la santé du patient? La question est loin d'être purement rhétorique. La semaine passée, une pharmacienne bruxelloise s'est retrouvée à deux reprises confrontée à une ordonnance de pédiatre problématique.

Ne pas délivrer

"L'un d'eux a prescrit un médicament qui n'est délivrable qu'aux adultes et il l'a prescrit à un enfant de 18 mois", explique la pharmacienne sous couvert de l'anonymat. "Et même, dans la notice, il est déconseillé aux enfants et aux adolescents, donc la notice est très claire pour ce médicament. Surtout qu'il y a une alternative qui existe pour les enfants. C'est un médicament pour faire des aérosols en cas de brionchiolite, on donne toujours l'Atrovent aux enfants et là le médecin avait prescrit du Combivent, qui est réservé aux adultes.

J'ai aussi eu une prescription de teinture mère de calendula. La teinture mère est à base d'alcool et le médecin préconisait de la diluer dans de l'eau et de l'appliquer sur les yeux d'un bébé qui avait trois mois. Or de l'alcool dilué dans de l'eau, ça ne se fait jamais."

En cas d'accident, la responsabilité de la pharmacienne serait engagée. La ligne de conduite est donc claire : ne pas délivrer de médicament susceptible de mettre la santé du patient en danger. "Nous devons toujours bien vérifier ce que le médecin a prescrit à son patient. On regarde aussi son historique - si on en a un -pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction avec les médicaments qu'il prend habituellement et si'l y a le moindre doute, on ne délivre pas l'ordonnance. On appelle le médecin si c'est possible et on lui demande d'abord la confirmation de son dosage éventuellement, de la posologie également. Et s'il insiste en disant qu'il est sûr de lui, alors on délivre. Mais si vraiment on estime qu'il y a un danger pour notre patient, on ne délivre pas l'ordonnance."

Qui écouter: médecin ou pharmacien?

On s'en doute, pour certains patients, une telle situation relève du dilemme. Comment penser qu'un spécialiste avec lequel on a noué une relation de confiance au fil des années puisse commettre une erreur grossière? Et pourquoi croirait une pharmacienne plutôt qu'un médecin? "Dans ce cas-là, c'est le patient qui prend la main", poursuit notre témoin. "Il décide en toute connaissance de cause de suivre l'un ou l'autre. Là, nous avons fait notre travail en le mettant en garde, en lui expliquant les dangers du traitement qui lui est prescrit ou des contre-indications. Et lui, à ce moment-là, s'il décide de suivre le traitement, nous ne pouvons pas faire grand chose. Ou alors on lui dit d'aller voir dans une autre pharmacie, parce que nous, on ne lui délivrera pas ce médicament-là."

Les prescriptions problématiques sont loin d'être rares, pour notre pharmacienne bruxelloise. "Il est vrai que les pharmaciens disposent de logiciels qui permettent de constater les contre-indications et les interactions médicamenteuses. J'en ai déjà discuté avec des généralistes et eux ne disposent pas de ce logiciel."

Or, il est humainement impossible pour un médecin de connaître l'ensemble des interactions et contre-indications des médicaments, conclut la pharmacienne.